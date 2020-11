Am Black Friday veranstalteten Klimaaktivisten in der Basler Freien Strasse eine Protestaktion gegen den Konsumwahn.

Anhänger der Bewegung wehren sich so gegen den Black Friday.

Am Freitag war Black Friday. Wegen Corona fand die Schnäppchenjagd vor allem online statt: Der Kundenansturm war riesig und legte sogar die Websites von Interdiscount und Fust für kurze Zeit lahm. Einige Händler verbuchten doppelt so viel Umsatz.

Jeder Zweite will Black Friday abschaffen

Während der Kauf-nix-Tag in den USA zeitgleich mit dem Black Friday stattfindet, ist der Tag in Europa einen Tag nach dem Schnäppchentag angesiedelt. Mit der Antibewegung zum Black Friday soll nachhaltiges Konsumverhalten gefördert werden.

Die Idee findet in der Schweiz Anklang: Jeder zweite Schweizer würde den Black Friday abschaffen, wie eine Umfrage von Demoscope im Auftrag von Blackfridaydeals.ch zeigt. Das liegt laut Retail-Experte Julian Zrotz nicht nur an der Corona-Pandemie: «Gesellschaftlich wichtige Themen wie die Überkonsumation und die Klimaerwärmung sorgen für eine schlechte Konsumentenstimmung.»

Die Basler Klimajugend rief am Black Friday zum Boykott auf. Dafür liessen sich die Aktivisten am Freitagabend auf der Freien Strasse in Basel gleichzeitig zu Boden fallen, als Zeichen gegen die systematische Zerstörung von Mensch und Umwelt (siehe Video oben).