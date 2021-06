Premium Economy Class - So sieht die neue Reiseklasse der Swiss aus

Die neuen Sitze der Premium Economy wurden am Montagmittag in Zürich präsentiert.

Mehr Beinfreiheit in der Holzklasse: Die Fluggesellschaft Swiss bietet ab Herbst 2021 eine weitere Reiseklasse an. Die neue Premium Economy Class unterscheidet sich zur günstigen Economy Class durch breitere Sitze, grössere Abstände und grössere Neigungswinkel der Lehnen – ist aber günstiger als die Business Class. Beim Premium-Economy-Ticket inbegriffen sind neben den grösseren Sit z en weitere Privilegien wie z wei Freigepäckstücke, bevorzugtes Einsteigen und ein grösseres kulinarisches Angebot.

«Die Premium Economy Class schliesst eine Lücke in der Nachfrage » , sagt Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer am Montagmittag bei der Präsentation der neuen Klasse. « Der Wunsch nach Behaglichkeit und Wohlfühlen hat sich verstärkt durch die Pandemie .» Die neue Klasse erfülle dieses Be d ürfnis und richte sich sowohl an Ferien- als auch Geschäftsreisende .