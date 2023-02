Ab 3. März: So sieht die neue Schweizer Identitätskarte aus

So sieht die Hinterseite aus.

So sieht die Vorderseite aus.

Bereits am 31. Oktober 2022 wurde der neue Pass eingeführt.

Nach dem neuen Schweizer Pass gibt es am dem 3. März auch eine neue Schweizer Identitätskarte, wie Bundesamt für Polizei am Montag in einer Medienmitteilung schreibt. Die Gebühren für die neue ID bleiben gleich. Alle bisher ausgestellten Identitätskarten behalten ihre Gültigkeit