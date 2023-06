Reorganisation: So sieht die neue Super-Migros aus

Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat entschieden, wie er sich neu organisieren will. An einer Sitzung hat sie zudem den CEO der neuen Migros Supermarkt AG bestätigt.

Die Migros will das Departement Marketing per Januar 2024 aus dem MGB ausgliedern und in die neue Gesellschaft überführen. Abschliessend sollen die zuständigen Gremien, unter anderem die Verwaltungen MGB und jene der Genossenschaften sowie die Delegiertenversammlung MGB und die Genossenschaftsräte, strategische Entscheide zur Neuorganisation des Supermarktgeschäfts fällen. Diese werden ab Herbst erwartet.

Nebst der Gründung der MSM AG will die Verwaltung des MGB auch sich selbst effizienter organisieren. Sie beantragt an der Delegiertenversammlung im Herbst, die Zahl der Mitglieder der Verwaltung MGB per 1. Juli 2024 von bisher 23 auf neu 14 Mitglieder zu reduzieren. Neben der Präsidentin der Verwaltung, dem Präsidenten der Generaldirektion MGB und zwei Mitarbeitendenvertretungen soll sich das Gremium aus fünf externen Mitgliedern sowie aus fünf Mitgliedern der regionalen Genossenschaften zusammensetzen. Somit hätte jede regionale Genossenschaft entweder eine Vertretung in der Verwaltung MGB oder im Verwaltungsrat der MSM AG.