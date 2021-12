Eindrücklicher Bildband – So sieht die Stadt Luzern im Lockdown-Modus aus

Leere Strassen, geschlossene Geschäfte und absurd lange Warteschlangen: Die vergangenen Monate haben etliche Situationen und Bilder produziert, die es so noch nie zu sehen gab. Die Luzerner Fotografin Jacqueline Lipp hat genau das für die Nachwelt eingefangen und festgehalten. Zu sehen sind die eindrücklichen Werke in ihrem neuen Bildband.

Darum geht’s Als die Pandemie in Luzern ankam, brachen der selbstständigen Fotografin Jacqueline Lipp die Aufträge weg. Sie begann, Fotos von Luzerns leeren Plätzen zu schiessen.

Die Bilder stiessen auf Instagram auf grosses Interesse, weshalb sie sich entschloss, einen Bildband daraus zu machen.

Allerdings wollte kein Verlag das Risiko auf sich nehmen, also entschied sie sich, den Druck selbst zu übernehmen.

Mit Erfolg: Der Bildband kommt gut an und liegt in diversen Geschäften in Luzern zum Kauf aus.

Wer die Stadt Luzern im Jahr 2019 besucht hatte und ein Jahr später wiederkam, wird sie vermutlich kaum wiedererkannt haben. Wo Reisebusse und Touristengruppen mit Einheimischen um jeden freien Meter kämpften, war plötzlich: nichts mehr. Leere Bänke, keine Busse, keine Touristen, keine offenen Uhrengeschäfte. Nur Einheimische, die ihre Stadt auf einmal wieder ganz für sich hatten. Einheimische, wie die 34-jährige Luzerner Fotografin Jacqueline Lipp. Mit Beginn der Pandemie brachen ihr allerdings auch auf einmal alle Aufträge als Event-, People- und Werbe-Fotografin weg. Als sie sich dann durch die Strassen bewegte, traf sie auf eine surreale Szene nach der anderen – also holte sie ihre Kamera heraus und begann, Luzern im Lockdown für die Nachwelt festzuhalten.

Ohne Plan und ohne Ziel

«Es war plötzlich alles leer. Plätze, auf denen sich normalerweise Dutzende Menschen tummeln, waren wie ausgestorben», erzählt die selbstständige Fotografin. «Das hat mich schon sehr beeindruckt.» Sie begann schliesslich, all diese Szenen einzufangen. Erst ohne Plan und ohne Ziel. «Als ich die Fotos dann auf Instagram gestellt hatte, kamen überraschend viele Rückmeldungen», sagt Lipp. Besonders aus dem ländlichen Raum sei das Interesse riesig gewesen, die Stadt in diesem tristen Zustand zu sehen.

Ein grosses finanzielles Risiko

Die grosse Resonanz war dann auch der Grund, wieso sie Anfang dieses Jahres alle Fotografien sammelte und sie zu einem ersten Bildband komponierte. Ein grosses finanzielles Risiko, denn: «Ich habe mit verschiedenen Verlagen gesprochen, aber niemand hat so richtig an das Projekt geglaubt». Ihr wurde klar, wenn sie das realisieren wollte, dann musste sie das komplett auf eigene Rechnung tun. Nun wird Mut meistens belohnt und so war das auch in ihrem Fall: «Ich habe 200 Exemplare eines ersten Bildbands drucken lassen und die gingen dann innerhalb weniger Wochen auch alle weg», erzählt sie mit Erleichterung und einer Prise Genugtuung in der Stimme.

«Auf eine Art war es auch magisch»

Was sie zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht wissen konnte: Die Pandemie ging weiter. Und somit ihre Fototouren durch Luzern. Bild um Bild kam dazu, sodass ihre erste Publikation bereits nach kurzer Zeit überholt war. «Also habe ich alles nochmals neu zu einem finalen neuen Fotoband zusammengestellt». Auf nun 187 Seiten kann man sich durch ein Luzern durchblättern, das man so hoffentlich nie wieder sehen wird: leer, distanziert, scheintot. «Allerdings war es auf eine Art auch magisch, diese Orte und Plätze für einmal so verlassen zu erleben».

Mit dem Druck war für Jacqueline Lipp dann auch das Projekt beendet. «Im Nachhinein denke ich oft, dass ich noch viel mehr hätte fotografieren sollen. Etwa die Szenen auf den Autobahnen mit den Hinweisschildern, man solle zu Hause bleiben. Oder die Dramen, die sich an den zeitweise geschlossenen Landesgrenzen abspielten.» Am Ende ist sie mit ihrem Werk aber zufrieden und sie freue sich über die positiven Rückmeldungen. Und sie selbst? Hat sie selbst ein Lieblingsfoto? «Nicht wirklich, das ändert sich immer wieder.» Da wären zum Beispiel der Vater mit dem Kinderwagen, der die Ampel mit dem Fuss bedient. Oder die Fasnächtler, die in dramatischem Schneefall und unter den Augen der Polizei die Fasnacht zu Grabe tragen. «Aber wenn, dann ist es das Foto mit den drei Männern, die jeweils auf einer Bank vor dem Uhrengeschäft sitzen. Ich finde, das zeigt am besten, wie es damals in Luzern im Lockdown war».

Den Bildband ist komplett in schwarz-weiss erschienen. Es gibt ihn für 79 Franken direkt bei Jacqueline Lipp zu kaufen und in Luzerner Geschäften wie im Buchhaus Stocker, der Hirschmatt Buchhandlung, Fidea Design und Btogether.