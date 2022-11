Nordkorea : So sieht die Tochter von Kim Jong-un aus

via REUTERS

via REUTERS

Nordkoreas Staatsmedien haben zum ersten Mal Fotos einer Tochter von Machthaber Kim Jong-un und seiner Frau Ri Sol-ju gezeigt. Kim sei mit seiner «geliebten Tochter und Frau» am Ort des Starts einer Interkontinentalrakete am Freitag anwesend gewesen, berichteten nordkoreanische Medien am Samstag.