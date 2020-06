Erstmals offen

So sieht es in der Lewa Savanne im Zoo Zürich aus

Zoobesucher können ab dem 6. Juni das neue Gehege der Lewa Savanne zum ersten Mal besichtigen. Dort leben Zebras, Nashörner, Erdmännchen und Giraffen.

Nach der Corona-Pause öffnet der Zoo Zürich am Samstag wieder seine Pforten. Gleichzeitig dürfen sich die Besucher erstmals auf die neue Lewa Savanne freuen. Neben Nashörnern, Zebras und Hyänen bietet die Safarilandschaft auch Giraffen. In der Zürcher Savanne leben insgesamt fünfzehn Tierarten. Das Projekt kostete stolze 56 Millionen Franken und wurde ausschliesslich mit Spenden finanziert.

Im Normalbetrieb ist die Savanne am Samstag noch nicht. Publikumsrenner wie die Erdmännchen-Fütterung müssen auf die Zeit nach Corona verschoben werden. Auch das Übernachten in der Savanne, in einem Safari-Zelt, ist derzeit noch nicht möglich. Trotzdem rechnet der Zoo mit vielen Besuchern. Bis auf Weiteres dürfen maximal 5800 Personen pro Tag in den Zoo. Ein Zählsystem und Einbahnverkehr sollen dafür sorgen, dass sich die Personen nicht zu nahe kommen.