Aktualisiert vor 1h

16-Millionen-Appartement

So sieht es in Federers Luxus-Wohnung in Dubai aus

Den Winter verbringt Tennisass Roger Federer schon seit Jahren lieber in der Luxus-Destination Dubai. Erstmals zeigen Bilder, wie prunkvoll er jeweils logiert.

In diesem Wohnzimmer lässt es sich für Roger Federer und seine Familie sicher gut leben. Mit dem Teleskop kann Federer die Sterne beobachten. Der Ausblick von der Terrasse auf den Hafen.

Darum gehts Roger Federer wohnt in Dubai mit seiner Familie jeweils in einem grossen Luxusappartement.

Die Wohnung kostete 16 Millionen Franken.

Erstmals zeigen Bilder, wie es im Federer-Heim aussieht.

Seit Kurzem ist Roger Federer der bestverdienende Sportler der Welt. Sein Vermögen investiert der 20-fache Grand-Slam-Sieger unter anderem auch in glanzvolle Wohnungen. Die britische Zeitung «The Sun» hat erstmals Bilder von seinem Appartement in Dubai gezeigt, wo er mit seiner Familie jeweils den Winter verbringt.

Im Präsidenten-Penthouse in Dubais exklusivstem Gebäude «Le Reve» liegt die Wohnung, die 566 Quadratmeter gross ist und die sich Federer offenbar 16 Millionen Franken kosten liess. Sie verfügt über vier Schlafzimmer mit eigenen Badezimmern sowie über ein weiteres Gästebad. Ein Highlight ist die 80 Quadratmeter grosse private Terrasse mit einem fantastischen Blick auf den Yachthafen von Dubai und den Ozean.