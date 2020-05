20 Minuten vor Ort

«An der Grenze war mir schon ein wenig unwohl»

Ab heute startet der Europa-Park in die Sommersaison. Die Anzahl Besucher im Park wurde limitiert – jedoch war der Ansturm auf die Online-Tickets im Vorfeld enorm. Wir berichten live vor Ort.

Der Europa-Park hat nach der durch die Coronavirus-Epidemie erzwungene Pause seine Tore wieder geöffnet. Jedoch wurde die Anzahl der Besucher limitiert: Wer in den Park will, muss im Vorfeld online ein Ticket kaufen. Der Andrang war im Vorfeld enorm: Über 60’000 warteten in der Online-Warteschlange. Der Gründer des Europa-Parks Roland Mack hofft auf 10’000 Besucher am Tag. Zum Vergleich: An Spitzentagen flanieren sonst bis zu 50’000 Gäste durch das Mini-Europa.