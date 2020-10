Zweite Corona-Welle rollt an : So sieht es jetzt in Europas Städten am Freitagabend aus

In vielen europäischen Ländern wurden in dieser Woche strenge Massnahmen ergriffen, um die zweite Corona-Welle zu bekämpfen. Diese haben Auswirkungen auf das öffentliche Leben, wie Bilder aus den europäischen Grossstädten zeigt.

1 / 22 Leere Strassen in Amsterdams Rotlichtviertel: Die Niederlande beginnen mit der Verlegung von Patienten, die an den Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind, nach Deutschland. Grund ist, dass die Kapazitäten in den Kliniken im Nachbarland angesichts des zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. AP Photo/Peter Dejong Die Behörden in den Niederlanden vermeldeten am Freitagmorgen über 10’000 neue Corona-Fälle. AP Photo/Peter Dejong Pendler in London: In Grossbritannien wurden am Freitag 20’530 neue Infektionen gemeldet, etwas weniger als am Vortag mit 21’242. Zudem werden 224 Corona-Tote registriert. Am Vortag waren es 189. AP Photo/Alastair Grant

Rekordzahlen in Belgien, Tschechien , Slowenien, Kroatien und anderen Länder. Die zweite Corona-Welle trifft Europa derzeit hart. Mehrere Regierungen ziehen die Notbremse und verhängen Lockdowns oder verschärften die Massnahmen drastisch. Die Nachrichtenagentur AP hat am Freitagabend ihre Fotografen in verschiedene europäische Grossstädte geschickt, um aufzuzeigen, wie sich die Massnahmen auf des alltägliche Leben auswirken.