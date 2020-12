In 100 Tagen 20 Jahre jünger aussehen: In seinem neusten TV-Experiment versucht Jenke von Wilmsdorff wieder so auszusehen wie mit 35. Das Projekt führte ihn zu diversen Schönheits-Docs. Eine Besonderheit beim Experiment: Die eine Gesichtshälfte wurde nur kosmetisch behandelt, die andere chirurgisch.

Jenke selbst analysierte sein neues Gesicht wie folgt: «Das ist nicht mehr mein Gesicht», so der 55-Jährige. «Wir leben in einer Zeit, in der man nicht mehr mit Würde altern muss. Aber man kann.» Chirurgen kritisieren Jenkes Ziel, innert kürzester Zeit so viele Operationen durchzuführen.