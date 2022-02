Essen der Zukunft – So sieht Science-Fiction für Food aus

Wer in den Regalen der Grossverteiler nach Fleischersatz sucht, erlebt glückliche Zeiten. War «meatless meat» hierzulande lange exotisch, ist das Angebot an veganen Alternativen mittleerweile enorm gewachsen. Neben internationalen Erfolgsprodukten wie Beyond Meat haben zuletzt auch immer mehr einheimische Anbieter ihren Platz im Sortiment gefunden.