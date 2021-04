Vitamin D schützt vor Atemwegsinfekten

In einer jüngst im Fachjournal «The Lancet Diabetes and Endocrinology» veröffentlichten Studie über Vitamin-D-Supplementierung, in welche die Daten aus Untersuchungen aus aller Welt eingeflossen sind, kommen die Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass das Hormon das Risiko von akuten Atemwegsinfekten deutlich senken kann. Dies allerdings nicht, wenn es in Form sogenannter Bolusgaben verabreicht wird, also hohen Dosen innerhalb eines kurzen Zeitraums, um schnell auf das Niveau der Effektivdosis zu kommen. Dann bringt Vitamin D keinen Vorteil. Anders ist es jedoch, wenn das Hormon täglich in Dosen von 400 bis 1000 IE eingenommen wird. Dann vermindert sich das Risiko von akuten Atemwegsinfekten um 30 Prozent. Die Menge entspricht in etwa «der Dosierung von 600 bis 800 IE pro Tag, die heute bereits vom Bundesamt für Gesundheit als volksgesundheitliche Präventionsmassnahme für die Knochengesundheit bei Erwachsenen empfohlen wird», so Heike Bischoff-Ferrari, Direktorin der Klinik für Geriatrie am Unispital Zürich sowie Chefärztin der Universitären Klinik für Akutgeriatrie im Stadtspital Waid und Triemli. Für diese Dosierung brauche es bei jungen und älteren Erwachsenen keine vorherige Blutspiegelmessung von Vitamin D, «weil diese Dosierung belegtermassen in über 97 Prozent der Fälle den Vitamin D Mangel behebt und auch Menschen ohne Vitamin D Mangel nicht gefährdet.»