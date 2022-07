Timeline: So skandalös war die Beziehung von Khloé Kardashian und Tristan Thompson

1 / 6 Khloé Kardashian und Tristan Thompson werden zum zweiten Mal Eltern. GC Images «Wir können bestätigen, dass True bald ein Geschwisterchen bekommt, welches im November letzten Jahres gezeugt wurde», teilte ein Sprecher gegenüber «People». Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden noch ein Paar. GC Images Nach diversen Seitensprüngen, einer Trennung und einer erneuten Versöhnung beendete Khloé Anfang Jahr endgültig die Beziehung zum NBA-Star. IMAGO/PA Images

Der Kardashian-Clan vergrössert sich: Khloé wird zum zweiten Mal Mutter. Das bestätigte ein Sprecher des Realitystars gegenüber dem «People»-Magazin. Vater des von einer Leihmutter ausgetragenen Kindes ist der Ex-Freund der 38-Jährigen: Tristan Thompson. Die Baby-News dürften viele überraschen, liegen hinter dem einstigen Paar turbulente – und vor allem skandalöse – Beziehungsjahre. Die Timeline.

September 2016: Der Beginn ihrer Liebe

Die Beziehung zwischen Khloé Kardashian und Tristan Thompson fand im September 2016 ihren Anfang, als TMZ.com berichtete, dass die beiden «viel Zeit miteinander verbringen». Nur wenige Tage später feierten sie Labor Day zusammen in Cabo San Lucas, wie «Us Weekly» schrieb, und heizten damit die Gerüchte um eine Beziehung an.

Januar bis März 2017: Die Bestätigung

Anfang 2017 verriet der Reality-TV-Star gegenüber Moderator James Corden (43), dass sie und Tristan sich ihre Liebe gestanden. Damit bestätigte sie die Spekulationen. Zu Tristans 26. Geburtstag veranstaltete Khloé eine Party und schrieb zu einem Pärchenfoto auf Instagram: «Auf den glücklichsten aller Geburtstage, mein Lieber! Auf den ersten von vielen weiteren zusammen!» Drei Monate später gab der NBA-Star eine Überraschungsparty zu Khloés 33. Geburtstag. Eine Quelle sagte zu Eonline.com, dass das Paar «sehr verliebt ausgesehen» habe.

September bis Dezember 2017: Schwangerschaftsverkündung

Nachdem bereits im September die ersten Spekulationen die Runde gemacht hatten, bestätigte Khloé im Dezember ihre Schwangerschaft auf Instagram. Zu einem Schwarzweissfoto verkündete die 38-Jährige: «Mein grösster Traum wurde wahr! Wir bekommen ein Baby! Tristan, danke, dass du mich so liebst, wie du es tust! Danke, dass du mich wie eine Königin behandelst! Danke, dass du mich in allen Phasen wunderschön fühlen lässt! Tristan, vor allem danke, dass du mich zu einer MOMMY gemacht hast!»

März bis Mai 2018: Baby ist da und erster Seitensprung

Im Finale der 15. Staffel von «Keeping Up With the Kardashians» erfuhr Khloé Kardashian endlich das Geschlecht ihres Kindes: ein Mädchen. Statt im Familienglück zu schwelgen, vergnügte sich Tristan allerdings zu dieser Zeit mit anderen Frauen. Im April 2018 tauchten die ersten Videos auf, in denen zu sehen ist, wie der NBA-Star im Ausgang mit anderen Frauen knutscht. Eine weitere Aufnahme zeigt zudem, dass er eine der Frauen gar mit auf sein Hotelzimmer genommen hat. Ein von TMZ veröffentlichter Clip soll vom Oktober 2017 stammen, also aus der Zeit, als Khloé schwanger war. «Tristan hat sie durchgehend betrogen. Er ist ein Serienbetrüger», erzählte ein Insider damals dem US-Magazin «People».

Nur wenige Tage später, inmitten der ganzen Fremdgehschlagzeilen, brachte Khloé ihre gemeinsame Tochter True Thompson zur Welt. Trotz seiner Untreue durfte Tristan bei der Geburt dabei sein. Und das Paar will es weiterhin miteinander versuchen. «Khloé hat Tristan eine weitere Chance für ihre Beziehung gegeben und versucht, es für True wieder hinzubekommen», so der Insider.

Februar 2019: Affäre mit Kylies bester Freundin

Seine zweite Chance nahm Tristan nicht wahr – im Gegenteil. Im Februar 2019 wurde publik, dass er mit niemand Geringerem als Jordyn Woods (22), der besten Freundin seiner Schwägerin Kylie Jenner, fremd ging. «Du bist der Grund, weshalb meine Familie zerstört wurde!», twitterte Khloé damals, an Jordyn gerichtet. Das Paar trennte sich.

2020: Co-Parenting und neuer Versuch

Trotz des Liebesaus versuchten Khloé und Tristan weiterhin, gemeinsam ihre Tochter True zu erziehen. Inmitten der Corona-Pandemie entfachte ihre Liebe ein weiteres Mal und beide verbrachten den Lockdown in Los Angeles zusammen.

Anfang 2021: Planung von Baby Nr. 2

Im ersten Trailer zur letzten Staffel von «Keeping Up With the Kardashians», die im Januar 2021 veröffentlicht wurde, verrät der Reality-TV-Star, dass er bereit für ein weiteres Kind ist. Drei Monate später enthüllt Khloé, dass sie und Tristan mithilfe von In-vitro-Fertilisation versuchen, weiteren Nachwuchs zu bekommen.

Juni 2021: Trennung, die zweite

Tristans Betrügerei hing jedoch zu sehr über dem Paar, weshalb sie ihre erneute Trennung bekannt gab. «Khloé sagte ihm, er habe ihr gesamtes Vertrauen verloren und die Beziehung könne nicht wiederhergestellt werden», offenbart eine Quelle gegenüber Eonline.com.

Oktober 2021: Liebes-Comeback, die zweite

Dem Streamingdienst Hulu offenbarte die 38-Jährige vor der Verlobung von Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2021: «Wir sind gerade wieder zusammengekommen. Er war viel in Therapie. Er hat sich viel Mühe gegeben.»

Dezember 2021: Vaterschaftsklage

Wie Gerichtsdokumente belegen, wurde Tristan Ende 2021 von der Personal Trainerin Maralee Nichols verklagt. Sie behauptete nämlich, vom Profisportler schwanger zu sein. Die beiden hätten im März 2021, als sie seinen 30. Geburtstag feierten, Sex gehabt. Der gemeinsame Sohn erblickte am 1. Dezember das Licht der Welt.

Januar 2022: Vaterschaft bestätigt – Trennung von Khloé

Es kam, wie es kommen musste: Tristan ist der Vater von Maralee Nichols’ Sohn. Das ergab ein Vaterschaftstest. Er entschuldigt sich bei Khloé und sagt auf Instagram: «Du verdienst nicht den Kummer und die Demütigung, die ich dir zugefügt habe. Du verdienst es nicht, wie ich dich über die Jahre behandelt habe.» Für Khloé leere Worte, sie zieht den Schlussstrich unter die Beziehung.

Juni 2022: Neue Liebe für Khloé

Vor einem Monat wurde bekannt, dass die 38-Jährige einen neuen Mann an ihrer Seite haben soll. Das berichtete «Page Six». Ihre Schwester Kim Kardashian (41) habe sie mit einem nicht namentlich bekannten Investmentbanker bekannt gemacht und die Beziehung der beiden «sei noch in einem frühen Stadium».

Juli 2022: Zweites Baby für Khloé und Tristan

Wie ein Sprecher von Khloé gegenüber «People» bestätigt, erwarte das Ex-Paar sein zweites Kind. Der Nachwuchs soll per Leihmutter zur Welt kommen und im November 2021 gezeugt worden sein. Also bevor Khloé von Tristans Vaterschaftsklage erfuhr. Im April verriet sie in einem Interview mit ABC News, dass sie und Tristan zwar romantisch nicht gut zusammenpassen, lobte jedoch seine elterlichen Fähigkeiten. In Kontakt seien sie jedoch nur spärlich.