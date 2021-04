Geköpfte Osterhasen und Dreiste Sex-Plakate : So skurril kann Ostern in der Schweiz sein

Über Ostern geschehen in der Region Mittelland immer wieder die verrücktesten Dinge. Eine Zusammenstellung der skurrilsten Storys der letzten Jahre.

Unbekannte köpften 2019 in Lostorf SO den Osterhasen.

Mit einem auffälligen Spruch machte ein Solothurner Sauna-Club im April 2019 Werbung für sein Etablissement. «Ostern? Eier lecken! Wenn rasiert…», lautete der Slogan, der auf einem Werbeplakat an einem Mehrfamilienhaus in Schüpfen BE prangerte. Die Gemeinde Schüpfen erfuhr damals durch 20 Minuten vom Sexplakat. «Wir waren ziemlich überrascht», sagte Gemeindeschreiber Patrik Schenk. Bei besagter Hauswand handelte es sich um eine offizielle Plakatanschlagstelle. Weil die Werbung nicht illegal war, konnte die Gemeinde nichts dagegen unternehmen. «Ob die Werbung anstössig ist oder nicht, ist eine andere Frage», sagte Schenk damals. Der Sauna-Club Olymp fand den Spruch nicht sonderlich problematisch und äusserte sich folgendermassen zu 20 Minuten: «Wir wollten etwas Lustiges und Auffälliges ausprobieren.»

Geköpfter Osterhase

Ebenfalls über Ostern 2019 sorgte ein geköpfter Osterhase in Lostorf SO für Schlagzeilen. Unbekannte hatten über Nacht einen liebevoll angefertigten Ostersujet der örtlichen Bastelgruppe demoliert. Der Figur, die mit Fliegerbrille und Jeansjacke in einem Propellerflugzeug sass, wurde kurzerhand der Kopf abgerissen. Für die örtliche Bastelgruppe ein Schlag ins Gesicht: «Das tut einem richtig weh. Wir geben uns jedes Mal so viel Mühe beim Basteln und stecken viel Herzblut rein», sagte Sandra Vogel damals gegenüber den Medien. Der Kopf des verwundeten Osterhasen wurden schliesslich provisorisch wieder angenäht.