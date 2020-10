7 Sprichwörter im Vergleich : So skurril sind unsere Landessprachen

Im Tessin wollen sie die Frau und das Fass, in der Romandie streitet man um Zwiebeln, in der Deutschschweiz begrabt man Hunde, und im Bündnerland liegt der Widder im Tümpel: 7 eigenartige Redewendungen in allen vier Landessprachen.