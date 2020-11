Darum gehts Die Stadt Bern hat erstmals drei Ideen aus der Bevölkerung ausgezeichnet, die die Stadt smarter und digitaler machen sollen.

«Gschidi Velos» ist ein Projekt, das Fahrrad-Diebstähle minimieren und Velos mit intelligenten Features ausstatten soll.

Hinter «Platz da» steckt die Idee, freie Räume und Flächen in Bern sinnvoll temporär zu nutzen.

Zudem wurde das Projekt «digitale Einbürgerung» ausgezeichnet, das aufzeigt, wie Bern den Einbürgerungsprozess vereinfachen könnte.

Mit dem Award für die besten Digitalvorschläge möchte die Stadt Bern Impulse für mutige, innovative Ideen aus der Bevölkerung erhalten. Die kreativen Ideen der Bernerinnen und Berner sollen zeigen, wie die Chancen der Digitalisierung genutzt und umgesetzt werden könnten. Drei Ideen von innovativen Frauen-Teams werden nun an den Berner Digitaltagen vom 2. bis 3. November ausgezeichnet.

Handy-Alarm bei Velo-Diebstahl

Bern gilt als Velohauptstadt. Doch jährlich werden Tausende von Velos geklaut. Das Projekt«Gschidi Velos» soll dem entgegenhalten: «Ein kleines Gerät, welches in das Velo eingebaut werden kann, soll den Diebstahl massiv reduzieren und kann zugleich mit diversen weiteren Funktionen ausgestattet werden», erklärt Michelle Hartmann vom «Gschidi Velos»-Team. Das Gerät könne beispielsweise automatisch das Licht einschalten und die Herzfrequenz des Fahrers messen. Zudem sei es mit GPS und einem integrierten Schloss ausgestattet und könne via App mit dem Smartphone verbunden werden, so Hartmann. «Die App löst einen Alarm auf dem Handy aus, sobald das Fahrrad von einer fremden Person manövriert wird.» So soll ein Diebstahl frühzeitig bemerkt und verhindert werden können.

Funktioniert wie Covid-App

Falls das Fahrrad doch gestohlen werden sollte, lasse sich die Route des Diebes leicht herausfinden – dank GPS und durch Bluetooth-Verbindungen, die das Velo automatisch herstellt mit allen gleich ausgerüsteten Velos, die der Fahrer auf seinem Weg kreuzt. «Das System funktioniert ähnlich wie das Contact-Tracing der Covid-App», erklärt Hartmann.

Ein solch multifunktionelles Gerät fürs Velo gebe es bereits auf dem Markt – das «Gschidi Velos»-Team wolle die Idee jedoch weiter vertiefen und ausbauen. Zuvor gebe es aber noch einige Probleme zu lösen: «Einerseits müssen wir noch herausfinden, wie das kleine Gerät am sichersten eingebaut werden kann», so Hartmann. Ein weiteres Fragezeichen stelle der Datenschutz dar: «Welche Daten und Standorte wo hingesendet werden, muss genau geregelt werden. Wir möchten eine Datenschutz-konforme Lösung erarbeiten.»

Pop-up-Store oder Grosis Marmeladenverkauf

Ebenfalls von der Stadt Bern ausgezeichnet wird die Plattform «Platz da». Leer stehende Räume und Flächen in der Stadt Bern sollen via «Platz da» leicht und schnell an Privatpersonen und Unternehmen vermittelt werden können. So könnten beispielsweise freie Parkplätze gemietet werden, um die Fläche für einige Tage nach Bedarf zu nutzen. «Ob Pop-up-Store, Food-Truck, Gemüsebeet oder Grosis Marmeladenverkauf – die Plattform soll kreative Menschen zusammenbringen, die mit einer Zwischennutzungsidee ein Stückchen Bern beleben möchten», sagt Luise Letzner. Sie hat die Idee gemeinsam mit Stephanie Menzel eingereicht.

Die Vermittlung solcher Flächen soll mittels einer Website und einer App abgewickelt werden, erklärt Menzel. Dabei soll auch eine Refinanzierung stattfinden. «Die Plattform soll niederschwellig für alle zugänglich sein.»

Papierkram reduzieren

Nebst diesen beiden Ideen wird zudem das Projekt «Digitale Einbürgerung» ausgezeichnet. Dabei geht es darum, den Einbürgerungsprozess in Bern digitaler zu gestalten und den «Papierkram zu reduzieren», wie die Projektleiterin Miriam Gantert in der Medienmitteilung der Stadt Bern zitiert wird.