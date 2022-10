Kinosterben in Luzern: So soll das berühmte Stattkino im Bourbaki vor dem Aus gerettet werden

Leimgruber beklagt, dass Arthouse-Filme, auf deren Vorführung sich das Stattkino spezialisiert hat, in den letzten drei oder vier Jahren immer weniger gefragt sind.

Dem Stattkino im Bourbaki, Luzern, droht nach über 30 Jahren der Konkurs. Der Geschäftsführer Peter Leimgruber wird am 13. Oktober 2022 eine Fundraising-Kampagne starten, um diesen traurigen Umstand zu vermeiden.

Leimgruber will auch versuchen, die Menschen wieder ins Kino zu bringen, denn seiner Meinung nach wird das Kino auf der grossen Kinoleinwand gemacht, und wird dann zu einer sozialen Erfahrung.

Aus diesem Grund wird der Geschäftsführer des Stattkinos, Peter Leimgruber, eine Spendenaktion am 13. Oktober 2022 über FUNDERS starten.

Das Stattkino in Luzern befindet sich auch aufgrund der Postpandemiekrise in einer schweren finanziellen Situation.

Eine Kinokarte in der Schweiz kostet heute im Durchschnitt fast 15 Franken. Dagegen kostet ein Netflix-Abo knapp zwölf Franken pro Monat. Ausserdem ermöglichen es Streaming-Plattformen, eine riesige Anzahl von Filmen direkt vom Laptop aus zu schauen, gemütlich zu Hause oder unterwegs. Es ist daher leicht zu verstehen, warum das Kino immer weniger beliebt ist: Es ist eine Frage der Kosten, aber auch der neuen Gewohnheiten, die sich bereits vor der Covid-19-Pandemie entwickelt haben, durch sie jedoch nochmals weiter befeuert wurden. Dieser Mentalitätswandel hat vielen Aktivitäten geschadet und schadet weiterhin, so auch dem Stattkino in Luzern.