Von Schach bis Nintendo

So soll das erste interaktive Spielmuseum der Schweiz aussehen

Ob antike Brettspiele oder Game-Konsolen aus den 90ern. Im Gameorame in Luzern soll jedes Spiel seinen Platz haben. Geschäftsführerin Angela Vögtli möchte einen Platz zum gemeinsamen Spielen schaffen und gleichzeitig über deren Vielfalt informieren.

In Luzern soll ein interaktives Museum rund um das Thema Spiele entstehen.

Wolltest du schon immer wissen, wie es um die Entstehungsgeschichte des Schachspiels steht und direkt danach deine Freunde in einer Partie Mario Kart auf der Nintendo schlagen? Dann dürfte dir das Konzept des ersten interaktiven Spielmuseums der Schweiz gefallen. «Wir wollen zum einen über die Geschichte und Kultur der Spiele informieren. Zum anderen möchten wir auch gleich vor Ort die Menschen zum Spielen anregen», sagt Angela Vögtli, die Geschäftsleiterin vom Gamorama. So heisst das Spielmuseum, das in Luzern entsteht.