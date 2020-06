vor 42min

Ankündigung

So soll das WEF in Davos nach der Corona-Krise aussehen

Das World Economic Forum will den «grossen Neustart». Heute sprechen Gründer Klaus Schwab und Prinz Charles über die Zukunft des Treffens in Davos. Verfolgen Sie die Reden live im Stream um 14.30 Uhr.

von Dominic Benz

Darum gehts Das WEF schaut schon jetzt auf das nächste Treffen in Davos im nächsten Jahr.

Gründer Klaus Schwab fordert von Politik und Wirtschaft «den grossen Neustart».

Heute spricht Schwab mit Prinz Charles und UN-Generalsekretärs António Guterres im Live-Stream über seine Pläne.

Das World Economic Forum (WEF) will sich für das nächste Treffen im Januar 2021 bereit machen. Trotz Coronavirus soll sich die Weltelite aus Politik und Wirtschaft in Davos versammeln. Unter dem Motto «der grosse Neustart» will das WEF aber auch die Jugend rund um den Globus verstärkt einbinden und zu Wort kommen lassen. So sollen Tausende junge Menschen in mehr als 400 Städten virtuell mit den Regierungs- und Wirtschaftsführern interagieren können, wie das WEF in einer Mitteilung schreibt.

Wie genau sich das WEF in Corona-Zeiten neu aufstellen will und welchen Einfluss die Epidemie auf die Besucherzahl am Treffen in Davos hat, erfahren Sie live im Stream oben. Um 14.30 Uhr richtet WEF-Gründer Klaus Schwab einen Appell an die Politik und die Wirtschaft. Als Redner werden auch der britische Thronfolger Prinz Charles und UN-Generalsekretärs António Guterres dabei sein.

Dringender Neustart

Laut Gründer Klaus Schwab habe gerade die Corona-Krise gezeigt, dass ein Neustart dringend sei. «Die globale Gesundheitskrise hat die fehlende Nachhaltigkeit unseres alten Systems in Bezug auf den sozialen Zusammenhalt, den Mangel an Chancengleichheit und Inklusivität offengelegt. Auch können wir den Missständen von Rassismus und Diskriminierung nicht den Rücken kehren, so Schwab. Er fordert daher einen «neuen Gesellschaftsvertrag, der die Würde jedes Menschen ehrt».

Zuletzt wurde vereinzelt spekuliert, dass das WEF ein möglicher Brandherd der Corona-Epidemie gewesen sei. So fand das letzte WEF Ende Januar 2020 statt – kurz vor dem Ausbruch der Krankheit in Europa. Gegenüber der «Financial Times» wollte Schwab aber nichts davon wissen. Der erste Fall von Covid-19 in der Schweiz sei erst am 23. Februar registriert worden, also fast einen Monat nach Ende des Forums. «Ich habe in dieser Hinsicht ein sehr gutes Gewissen», sagte Schwab im Interview.

1 / 9 WEF-Gründer Klaus Schwab hat heute Mittwoch eine Botschaft an die Weltelite: Er teilt mit, wie sich das WEF in Zeiten von Corona neu aufstellen will. Foto: Keystone Unter dem Motto «der grosse Neustart» will das WEF aber auch die Jugend rund um den Globus verstärkt einbinden und zu Wort kommen lassen. So sollen Tausende junge Menschen in mehr als 400 Städten virtuell mit den Regierungs- und Wirtschaftsführern interagieren können, wie das WEF in einer Mitteilung schreibt. KEYSTONE Schwab verkündet seine Botschaft zum «grossen Neustart» am Mittwoch um 14.30 Uhr in einem Live-Stream. Mit dabei ist auch der britische Thronfolger Prinz Charles (rechts). KEYSTONE