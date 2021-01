Seit 1949 sind im Zoo Basel knapp 400 Waldrapp-Küken geschlüpft. In der Natur gilt der Vogel in der Schweiz jedoch schon lange als ausgestorben und wird nur noch vereinzelt gesichtet. Der Basler Zolli schickt seine Jungvögel regelmässig auf Reisen und leistet so einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz.

Vergangenes Jahr schlüpften in Basel vier Waldrapp-Küken. Am 15. Dezember haben die Jungvögel und zwei weitere Waldrappe aus dem Zoo ein neues Zuhause bekommen, wie dieser am Mittwoch mitteilt. Drei davon wurden für eine neue Zucht in einen italienischen Zoo gesendet, die anderen drei nach Spanien in ein Wiederansiedlungsprojekt, wo sie, nachdem sie sich an ihre Umgebung gewöhnt haben, in die Natur entlassen werden.