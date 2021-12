Gesetz soll Mitte 2022 stehen – So soll die elektronische ID für mehr Datenschutz sorgen

Der Bundesrat will das Gesetz zur E-ID bis Mitte nächsten Jahres vorlegen.

Nach der Schlappe an der Urne setzt er auf eine staatliche Lösung.

An seiner Sitzung vom Freitag legte der Bundesrat die Grundsätze für die elektronische Identitätskarte (E-ID) fest, wie er in einer Mitteilung schreibt. So soll der Datenschutz im Vordergrund stehen. Die staatliche E-ID soll den Nutzerinnen und Nutzern die grösstmögliche Kontrolle über ihre Daten ermöglichen.