Gut planen: Gibt es in der Familie besonders gefährdete Personen? Wo wird gefeiert, wer sitzt wo? Wie wollen wir uns verhalten? Alles Fragen, die im Vorfeld des Festes geklärt werden müssen, so das BAG. Es empfiehlt: «Versuchen Sie sich, zwei Wochen vor dem Fest möglichst wenige Personen zu treffen. So ist das Risiko kleiner, dass Sie beim Fest unwissentlich andere anstecken.»