Grosse Fenster und Pergola - So soll Xherdan Shaqiris Traumhaus aussehen

Der Fussballprofi will im Rheinfelder Villenquartier dieses Haus bauen, doch Nachbarn haben Einsprache gegen das geplante Einfamilienhaus eingelegt.

Neubau mit Pool, Garage und Einliegerwohnung: So oder auf jeden Fall so ähnlich soll die Villa des Stars aussehen.

Xherdan Shaqiri will im Rheinfelder Villenviertel ein Haus bauen.

Gegen das Neubau-Projekt von Xherdan Shaqiri am Kapuzinerberg in Rheinfelden wehren sich mehrere Anwohner per Einsprache. Nun liegen 20 Minuten Visualisierungen vor, wie die Villa aussehen könnte. Auf 270 Quadratmetern Grundfläche ist ein mehrgeschossiges Haus geplant. Die Villa aus Naturgestein bietet Platz für die ganze Familie. Die Impressionen zeigen viele Fenster, mehrere Balkone und eine Pergola, die zum Verweilen einlädt. Wie dem Baugesuch zu entnehmen ist, nimmt die Garage 112 Quadratmeter des Erdgeschosses ein.