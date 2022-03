Hohe Benzinpreise – So sollen Autofahrer finanziell entlastet werden

Deutschland will mit Tankrabatten Autofahrer entlasten. Für bürgerliche Politiker in der Schweiz ist das eine Möglichkeit. Am liebsten wollen sie jedoch die Mineralölsteuer reduzieren.

Darum gehts Wegen der hohen Spritpreise will die deutsche Regierung Autofahrer mit Tankrabatten finanziell entlasten.

Für einige Bürgerliche durchaus eine Option. Viele favorisieren jedoch eine Reduktion der Mineralölsteuer.

Weder Tankrabatte noch eine Steuerreduktion wollen Grüne und SP. Sie fordern eher eine Investition in die E-Mobilität.

Der Benzin- und Dieselpreis ist in den letzten Tagen um mehr als 40 Rappen gestiegen. Für einen Liter Benzin oder Diesel musste man noch nie so tief in die Tasche greifen. Das stellt vor allem für ärmere Leute, die auf ein Auto angewiesen sind, ein finanzielles Problem dar.

Um die Bevölkerung finanziell zu entlasten, will der deutsche Wirtschaftsminister Christian Lindner «Tankzuschüsse» in Form von Rabatten auf Benzin und Diesel verteilen, die gleich an der Kasse vom Rechnungsbetrag abgezogen würden. Der Tankstellenbetreiber kann den Rabatt später bei den Finanzbehörden wieder einfordern.

«Büezer» entlasten

Wäre das auch in der Schweiz möglich? Durchaus, findet SVP-Nationalrat Mike Egger. «Es ist wichtig, dass wir über alle Wege Druck auf das Parlament sowie den Bundesrat ausüben, damit etwas gegen die steigenden Preise, welche die Büezer und Familien massiv belasten, getan wird.» Er bevorzugt jedoch eine temporäre Reduktion der Mineralölsteuern: «In der Schweiz wäre für ein Rabattsystem zusätzliches Personal nötig.» Eine Steuerreduktion hingegen benötige keinen Mehraufwand, sagt Egger.

Für eine baldige Steuerreduktion hat Egger bereits eine Petition ins Leben gerufen. Sie fordert das Parlament dazu auf, die Mineralölsteuer auf Diesel und Benzin um gut 40 Rappen zu kürzen. Damit jedoch nicht das Geld für Investitionen in den Verkehr fehle, sei bewusst nur eine hälftige Reduktion gewählt worden, sagt Egger. Die ausfallenden Erträge würden bei den Ausgaben des Bundes eingespart werden.

«Zementieren damit unsere Abhängigkeit vom Ausland»

Auch für die Mitte sei ein Tankrabatt diskutabel, um Konsumenten und Konsumentinnen und KMUs zu entlasten, sagt Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy. «Entscheidend ist vor allem, dass möglichst schnell eine Lösung gefunden wird.» Auch die Mitte favorisiere eher eine teilweise Aussetzung der Mineralsteuer, da diese schneller umsetzbar und effizienter sei, sagt Bregy.

Weder Tankrabatte noch eine Steuerreduktion sind für SP-Nationalrätin Martina Munz eine Option. «Damit würden wir unsere fossile Abhängigkeit vom Ausland zementieren und dem Klima noch länger schaden.» Deshalb müsse jetzt in Effizienzmassnahmen, wie den Ersatz von Elektroheizungen, in die E-Mobilität und in die einheimische Stromproduktion, investiert werden, sagt Munz.

Prämienverbilligung statt Tankrabatt

Auch die Grünen seien gegen eine Subvention von fossilen Brennstoffen, sagt Grüne-Nationalrat Kurt Egger. Das würde nicht nur die russische Kriegskasse weiter finanzieren, sondern auch dem Klima schaden. «Wenn Subventionen, dann in die Elektromobilität.»

Leute mit niedrigen Einkommen, die auf ein Auto angewiesen seien, wolle man jedoch nicht im Stich lassen, sagen Egger und Fraktionsmitglied Regula Rytz. Man plane, die Prämienverbilligung «signifikant» zu erhöhen. «Dadurch werden die höheren Energiekosten direkt den Geringverdienenden zumindest teilweise zurückerstattet.» Ein konkreter Vorschlag der Grünen wird noch in der laufenden Frühjahrssession eingereicht.

Auch für Andri Silberschmidt wären Tankrabatte keine Option. Diese würden auch jenen zugutekommen, die es gar nicht nötig hätten, sagt der FDP-Nationalrat. Es sei zwar wichtig, möglichst schnell Abhilfe zu schaffen. «Wir tun jedoch gut daran, uns das genau zu überlegen.»

