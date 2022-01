Bypass und Durchgangsbahnhof – So sollen die Luzerner Mega-Projekte jetzt «zeitnah» umgesetzt werden

So soll der Durchgangsbahnhof Luzern dann aussehen. Mit dem Projekt sollen in Zukunft mehr Züge nach Luzern kommen.

«Wenn Stadt und Kanton gemeinsame Interessen verfolgen, ist es sinnvoll, wenn man diese Projekte gemeinsam anpackt», sagte Schwerzmann an der Medienkonferenz. Anwesend waren (v.l.n.r.) die Regierungsräte Fabian Peter und Marcel Schwerzmann, Stadtpräsident Beat Züsli und Stadtrat Adrian Borgula.

Der Luzerner Stadtrat und die Kantonsregierung unterzeichneten am Montag eine gemeinsame Absichtserklärung zum Durchgangsbahnhof und dem Bypass Luzern.

Im Kanton Luzern stehen in den nächsten 15 bis 20 Jahren zwei riesige Infrastrukturprojekte auf dem Plan, die Bedeutung für die gesamte Schweiz haben. Mit dem Durchgangsbahnhof soll Luzern zur neuen Drehscheibe des Nord-Süd-Verkehrs auf den Schienen werden. Kostenpunkt: 2,4 Milliarden allein für den Bahnhof Luzern. Und der Bypass soll die bisherige A2 entlasten und in Zukunft als Stadtautobahn in Luzern dienen. Kostenpunkt: 1,7 Milliarden Franken.