Rivella, Fanta, Coca-Cola: Das passiert jetzt mit Süssgetränken

Der Zuckerkonsum ist gemäss den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation in der Schweiz doppelt so hoch wie empfohlen, etwa 100 Gramm oder rund 25 Würfelzucker pro Tag. 14 Lebensmittelhersteller sagen dem Zucker nun den Kampf an und wollen ihre Produkte weniger süss machen.