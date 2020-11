Bestohlen«So sollte kein Ruhestand beginnen»

«Ich könnte heulen. Schreien», schreibt der Schwiegersohn der Standbetreiber am Samstagabend in einer lokalen Basler Facebook-Gruppe.

«Ich könnte heulen. Schreien.» Das schreibt ein Mitglied am Samstagabend in einer lokalen Basler Facebook-Gruppe. Der Grund für seinen Ausruf: Bei seinen Schwiegereltern wurde eingebrochen, als diese ihren letzten Arbeitstag vor der Pension auf dem Markt im Nachbardorf verbrachten.

«Was ist nur mit dieser Welt los», fragt der User. «Zwei Menschen krampfen sich an ihrem allerletzten Arbeitstag vor der Pension einen ab. Sie sind nach zwölf Stunden erschöpft, emotional erschlagen von den ganzen Verabschiedungen und wollen in Ruhe alles noch verarbeiten», schildert er. Und dann das: «Man kommt nach Hause und die Wohnung wurde ausgeräumt.»

Den Fall abschliessen

Mitgefühl und Bewunderung zugleich

Für die Opfer des Einbruchs haben die Gruppenmitglieder jedenfalls viel Bewunderung übrig. «Ich war noch am Stand und habe den beiden alles Gute gewünscht», schreibt eine Userin. Eine andere Person fügt an: «Ich habe sie immer bewundert, in diesem Alter noch so einen Krampf zu haben und das bei Wind und Wetter.»