22-Jähriger wird mit ungesicherter Ladung aus dem Verkehr gezogen

Fischingen TG, 27.05.2021: Am Donnerstagabend ist es bei der Buhwilerstrasse in Fischingen TG zu einem Autounfall gekommen. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Auto vom Parkplatz einer Liegenschaft auf die Buhwilerstrasse. Es kam zu einer frontal-seitlichen Kollision mit dem Auto einer 23-Jährigen, die in Richtung Buhwil TG fuhr. Durch den Zusammenstoss geriet das Auto des Mannes nach rechts von der Strasse, durchbrach eine Hecke und kam in einem Garten zum Stillstand. Beide Personen mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.