So spannend ist der Meisterkampf in den Ligen in Europa

1 / 6 Yann Sommer und Gregor Kobel liefern sich mit ihren Vereinen einen harten Kampf um die Meisterschaft. IMAGO/Ulmer/Teamfoto Krönen sich die Neapel-Stars unter der Woche zu Helden? IMAGO/LaPresse Die Frage ist nur noch: Wann? IMAGO/NurPhoto

Darum gehts In der Schweiz ist die Meisterschaft bereits entschieden.

Doch nicht überall ist es so klar wie in der Super League.

Wir geben einen Überblick in den Top-5-Ligen.

Bundesliga

«Da sind wir wieder! Wir holen uns das Ding!» Bayern-Star Thomas Müller ist sich sicher, dass sein Verein sich am Ende der Saison wieder zum Meister krönen wird. Dies trotz einer bislang äusserst unsicheren Rückrunde. Am Sonntag besiegten die Münchner das Schlusslicht Hertha und zogen wieder am BVB, der am Freitag in Bochum patzte, vorbei. Vier Spiele vor Schluss hat man nun wieder einen Zähler Vorsprung auf die Dortmunder. Die restlichen Gegner von Sommer und Co.: Bremen, Schalke, Leipzig und Köln. Besonders mit Leipzig kommt also noch ein Schwergewicht nach München. Doch auch das Restprogramm der Dortmunder ist nicht einfach. Es geht gegen Wolfsburg, Gladbach, Augsburg und Mainz 05. Mit Mainz und Wolfsburg sind also noch zwei Teams am Start, die um einen Europacup-Platz spielen.

Premier League

Einen Zähler haben die Gunners weniger auf dem Konto als ManCity. Dazu haben die Skyblues noch ein Spiel in der Hinterhand. Doch bei fünf, respektive sechs verbleibenden Spielen ist der Drops noch nicht gelutscht. Besonders, da ManCity noch in der Champions League aktiv ist, also mit der Doppelbelastung kämpft. Arsenal muss aber nach vier Spielen ohne Sieg wieder in die Gänge kommen. Am Dienstag kommt es zum Derby gegen Chelsea – ein Sieg ist Pflicht. Am Wochenende trifft Xhaka mit Arsenal dann auf Fabian Schär und Newcastle – das nächste Topteam. Die weiteren Gegner: Brighton, Nottingham Forest und Wolverhampton. ManCity hat derweil noch Spiele gegen West Ham, Brighton, Chelsea, Everton und Brentford.

Serie A

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Victor Osimhen, Chwitscha Kwarazchelia und viele weitere in Neapel unsterblich machen. 33 Jahre nach dem letzten Titel mit Maradona steht Napoli sechs Runden vor Schluss vor dem Gewinn des Scudetto. Napoli-Captain Giovanni di Lorenzo meinte zuletzt: «Es ist schon etwas seltsam, wenn ich daran denke, dass ich nach Maradona der Napoli-Captain bin, der die Trophäe entgegennehmen wird. Das wird unglaublich.» Die Entscheidung könnte nun schon bereits am Mittwoch fallen – Napoli droht eine Sofa-Meisterschaft. Sollte Lazio nämlich nicht gegen Sassuolo gewinnen, wird in Neapel die grosse Party eingeleitet. Ansonsten hat man es am Donnerstag auswärts in Udinese in den eigenen Füssen. In sechs Spielen braucht es nur noch einen Punkt – die Frage ist also nicht wer, sondern nur noch wann.

La Liga

Kein Team spielt eine überragende Saison und trotzdem beträgt der Abstand von Barcelona zu Real Madrid bereits elf Punkte. Sechs Spiele sind noch zu absolvieren – dass jemand die Katalanen noch abfängt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Besonders, weil Barcelona in der Defensive extrem sattelfest ist. Goalie Marc-André ter Stegen hat schon 24 Mal seinen Kasten sauber gehalten – es ist ein Club-Rekord. Dazu trifft Barcelona mit Real Sociedad nur noch auf ein Team, das aktuell um die Champions-League-Quali kämpft.

Ligue 1

Marseille pirscht sich immer näher an PSG heran. Fünf Spiele vor Schluss haben die Stars um Lionel Messi und Kylian Mbappé noch fünf Punkte Vorsprung auf Olympique. Dass der Aussenseiter die Superstars von PSG noch abfängt, ist allerdings mit Blick auf den verbleibenden Spielplan eher unwahrscheinlich. Nur ein Gegner von PSG befindet sich in der oberen Tabellenhälfte der Ligue 1. Marseille dagegen hat noch zwei Topteams im Rest-Kalender.