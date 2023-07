Kreditkarte, Bargeld, Debitkarte: So sparst du im Ausland Geld

Mit Bargeld bezahlen oder doch besser schnell die Kreditkarte zücken? In den Ferien kannst du schnell viele Gebühren bezahlen, wenn du mit der «falschen» Karte Geld abhebst.

Tipps : Karte oder Bargeld? So zahlst du am besten in den Ferien

1 / 3 Bei nicht offiziellen Wechselstuben oder an speziellen Fremdwährungs-Bancomaten wird einem beim Abheben von Fremdwährungen mehr abgeknöpft. imago images / Rupert Oberhäuser Wer Bargeld im Ferienland abheben möchte, macht dies besser mit seiner Debitkarte. IMAGO/Manngold Die Gebühren sind günstiger als beim Bezug mit der Kreditkarte. IMAGO/Zoonar

Darum gehts Wer Bargeld im Ferienland abheben möchte, macht dies besser mit seiner Debitkarte.

Je nach Kreditkartenanbieter können viele Gebühren anfallen.

Ausserhalb der Touristenpfade ist es immer noch vorteilhaft, wenn man Bargeld dabeihat.

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Doch wie bezahle ich den Restaurantbesuch in den Ferien am besten? Zücke ich die Kreditkarte? Mache ich es oldschool und bezahle mit Bargeld? In Zeiten von Smartphones, Apps und Neobanken ist das Bezahlen teilweise günstiger geworden, insgesamt aber auch unübersichtlicher.

Bargeld

Bares ist Wahres. Dieser Spruch wird gerne und oft verwendet. Doch ist Bargeld wirklich noch das bewährte Zahlungsmittel? Das kommt auf das Reiseziel an. Wer an den Touristenhotspots am Mittelmeer unterwegs ist, braucht nicht zwingend Bargeld im Portemonnaie. Fast überall kann mittlerweile mit Karte bezahlt werden. Bist du aber abseits der Touristenpfade unterwegs, lohnt es sich, Bargeld dabeizuhaben. Das gilt auch für Länder ausserhalb Europas.

Geld wechseln

Am besten machst du das vor Ort, bei einer seriösen Bank. Nimm Schweizer Franken in bar mit, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden. Bei nicht offiziellen Wechselstuben oder an speziellen Fremdwährungs-Bancomaten wird einem beim Abheben von Fremdwährungen mehr Geld abgeknöpft, wie SRF schreibt.

Geld abheben

Wer Bargeld im Ferienland abheben möchte, macht dies besser mit seiner Debitkarte. Die Gebühren sind günstiger als beim Bezug mit der Kreditkarte.

Kartenzahlung

Mittlerweile gibt es unzählige Kartenanbieter. Immer mehr Anbieter belasten keine Fremdwährungsgebühr mehr, wenn man im Ausland mit der Karte bezahlt. In der Regel sagt man, dass man für kleinere Beträge eher die Kreditkarte zückt. Wie SRF schreibt, werden bei der Debitkarte der Zürcher Kantonalbank 1,25 Prozent des Transaktionsbetrages und bis zu 1.50 Franken pro Transaktion belastet. Bezieht man eine Fremdwährung am Bancomaten, bezahlt man fünf Franken Gebühr.

Bei den Kreditkarten derselben Bank wird pro Transaktion eine Gebühr von 1,75 Prozent des Betrages aufgeschlagen. Demnach kommen Beträge über 300 Franken beim Bezahlen mit der Debitkarte günstiger als mit der Kreditkarte.

Reisekreditkarte

Swiss Bankers Travelers Cheques gab es früher in Papierform. Heute ist es eine Prepaid-Kreditkarte. Vor der Reise wird sie mit Geld aufgeladen. Per Online-Banking ist das Aufladen gratis. In der Regel dauert es einen Arbeitstag, bis das Geld auf der Karte ist. Wer viel fliegt, dem wird eine Miles-and-More-Kreditkarte empfohlen: Beim Zahlen können auch automatisch Flugmeilen gesammelt werden.

In welcher Währung zahlen?

Wenn man im Ausland mit der Karte zahlt, wird man am Zahlterminal gefragt, in welcher Währung man bezahlen möchte. Dabei sollte laut SRF immer die Währung des Reiselandes und nicht Schweizer Franken ausgewählt werden – sonst drohen nämlich Gebühren.