So sparst du Geld bei Lebensmitteln

2. Mache eine Liste mit Tiefkühler-Inhalt

Wenn du auch zu jenen gehörst, die ständig vergessen, was sie zu Hause haben, dann lohnt sich vielleicht eine Liste. Die eignet sich besonders für den Tiefkühler, da dort am meisten Lebensmittel vergessen werden – natürlich kannst du die Liste auch für den Kühlschrank machen. Dafür schreibst du einfach nur auf, was wann in den Tiefkühler gelegt wurde, und hängst den Zettel an die Tür.