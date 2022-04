Blechlawine zu Ostern – So sparst du Geld, wenn du mit dem Auto in die Ferien fährst

Gemäss Touring Club Schweiz (TCS) lag der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 am 11. April bei 2.02 Franken pro Liter. Benzin ist damit ungewöhnlich teuer.

Ausgerechnet zu Ostern und den Frühlingsferien ist der Benzinpreis in der Schweiz sehr hoch.

Der Preis für Sprit ist in den letzten Wochen explodiert . Gerade jetzt, wo viele Schweizerinnen und Schweizer mit dem Auto unterwegs sind und fleissig tanken. Einige wissen bereits nicht mehr, wie sie ihre Tankfüllung bezahlen sollen. Viele nehmen trotzdem bis zu 20 Kilometer Stau in Kauf und fahren bald in den Süden.