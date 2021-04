Für hübsches Geschirr und Deko ergeben Bilderleisten auch in der Küche Sinn. Ikea

Die Wände hochgehen : So sparst du in deiner Mini-Wohnung viel Platz

Die Küche steht voll, am Boden wird das Laufen zur Herausforderung – was soll man bei wenig Platz schon machen? In die Höhe denken und die Wände nutzen!