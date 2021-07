Tipps vom Sparprofi - So sparst du Tausende Franken pro Jahr

So verzichtet Saeger auf Netflix & Co. und schaut dafür DVDs oder nutzt die Gratis-Probe-Abos.

Bye Netflix

Bye Fitnesscenter

Bye Markenprodukte

Der Brite rät zum Gang in den Discounter und nimmt dafür lange Fahrten in Kauf. Denn im teuren Supermarkt um die Ecke koste der Wocheneinkauf schnell 50 Franken mehr. Zudem verzichtet er etwa fürs Müesli auf Markenprodukte und greift stattdessen zu den Billigmarken in den Läden. So spart er weitere 2400 Franken im Jahr.