Emmenbrücke: Rumänen mussten wegen Feuer aus 2. Stock springen

Als Ambrosio (28) den Brand in seiner Wohnung in Emmenbrücke bemerkte, züngelten bereits Flammen durch den Badezimmerboden. In letzter Sekunde konnten drei Bauarbeiter am Samstag dem Tod von der Schippe springen.

Darum gehts Am Samstagnachmittag zerstörte ein Brand ein Wohnhaus in Emmenbrücke LU.

Im Holzhaus befanden sich mehrere Leute, die den Flammen nur knapp entkamen.

Sie mussten über ein Dach klettern und von einem Balkon springen.

Ambrosio (28) verletzte sich dabei an beiden Füssen.

Innert Minuten brannte am Samstagnachmittag in Emmenbrücke ein altes Wohnhaus lichterloh. Die Flammen schossen meterhoch aus den Fenstern sowie aus dem Dach und frassen das Holz geradezu auf.

Nur knapp entkamen drei rumänische Bauarbeiter dem Inferno. In letzter Sekunde retteten sie sich über ein Vordach und mit einem Sprung von einem Balkon. Ein Video zeigt, wie zuerst ein Mann springt und von zwei Helfern aufgefangen wird. Dann springt Ambrosio (28) – und verletzt sich dabei beide Füsse. Am Schluss kommt der dritte Mann auf die Idee, sich an der Regenrinne heruntergleiten zu lassen. Er bleibt unverletzt. Alle drei Männer konnten nur ihr nacktes Leben retten.

«Das Treppenhaus war bereits zerstört»

Ambrosio erzählt 20 Minuten vom Drama, das sich innert kürzester Zeit abgespielt hat: «Ich war im Badezimmer, als ich plötzlich Flammen entdeckte, die sich durch den Boden hoch zu uns frassen.» Er habe sofort nach einer Tasche mit Kleidern gegriffen und seine Papiere hineingesteckt. «Ich wollte zur Haustüre raus, aber da kam mir dichter Rauch und Flammen entgegen. Das Treppenhaus war bereits völlig zerstört!»

Er habe die Tasche liegen gelassen und sei mit den anderen Bewohnern, die wie er im Dachgeschoss wohnten, sofort übers Dach geklettert, um vom Balkon zu springen. In den bangen Momenten habe er keine Angst verspürt. «Ich war einfach nur schockiert. Das einzige, was ich dachte, war, dass wir sofort da raus müssen.»

«Wir hätten gerne ein normales Zimmer»

Nun steht der rumänische Bauarbeiter, der seit acht Monaten in der Schweiz arbeitet, vor dem Nichts. Er hat keine Papiere mehr, kann nicht arbeiten und schläft in einem Luftschutzkeller. Seine beiden Füsse sind in Schienen. «Den rechten Fuss hat es schlimmer erwischt. Er schmerzt noch immer sehr, aber ist zum Glück nicht gebrochen. Aber die Bänder sind verletzt. In den nächsten Tagen wird entschieden, ob er operiert werden muss.»

Sein Bruder, der als erstes vom Balkon sprang, blieb dagegen unverletzt. Sie wohnen zusammen im Bunker, den sie als Schlafplatz von der Gemeinde zugewiesen bekommen haben. «Aber wir hätten gerne irgendwo ein normales Zimmer. Kleider und Geld habe ich, aber eine geeignete Unterkunft wäre jetzt dringend nötig.» Der dritte Mann, der die Regenrinne herunterkletterte, schlafe sogar im Auto.

Er müsse jetzt einfach schauen, dass seine Füsse heilen. «In einer Woche möchte ich wieder arbeiten. Aber wenn das nicht möglich ist und ich bis dann noch kein Zimmer habe, gehe ich zurück nach Rumänien.» Die Papiere, die ein Raub der Flammen wurden, versuche er derzeit zu ersetzen. «Aber es ist kompliziert.»

Gemeinde versichert, sie habe rasch geholfen

Die Gemeinde lässt den Vorwurf nicht gelten, man habe sich zu wenig um die Betroffenen gekümmert. Philipp Bucher, Leiter Bereich Kommunikation und Marketing, sagt zu 20 Minuten: «Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger ist am Ereignistag um 14 Uhr am Schadenplatz eingetroffen und hat unmittelbar die Zivilschutzorganisation Emme angewiesen, die Notunterkunft Rüeggisingen in Betrieb zu nehmen. Es wurden Hygieneartikel, Badetücher, Getränke und Snacks vor Ort zur Verfügung gestellt.»

Für die Betroffenen seien ausserdem auf Kosten der Gemeinde Emmen neue Kleider und Schuhe beschafft worden, welche ihnen noch am gleichen Nachmittag überreicht worden seien.

Bucher: «Am Montag wurde ausserdem der Sozialdienst eingeschaltet, welcher den Betroffenen nochmals einen Gutschein für Essen aushändigte und sie informierte, an welche Stellen sie sich wenden können.» Bis am Freitag dürfen die Betroffenen in der Notunterkunft bleiben.

Die Ursache für den Hausbrand ist laut Medienmitteilung der Luzerner Polizei unterdessen geklärt: Als das Feuer ausbrach, waren im Gebäude Malerarbeiten im Gange. Dabei dürften sich aufgrund einer Fahrlässigkeit Dämpfe entzündet haben.

