Man sei bereit für die neue Konsolengeneration: so das Versprechen von «Fortnite»-Entwickler Epic Games. Ja, die neue Spielversion habe man bereits fertiggestellt, und sie werde von Tag eins an auf den Next-Gen-Konsolen verfügbar sein. Microsoft hat die Xbox Series X am 10. November gelauncht, die PS5 kommt am 19. November bei uns in den Handel.