So spioniert Russland das Energienetz in der Nordsee aus

Das Schiff bewegte sich über einen Monat mit einem abgeschalteten Funksender, um nicht verfolgt zu werden. Entlang seiner Route fuhr das Russische Boot durch aktuelle und geplante Windparks in der Ost- und Nordsee.

Im November verliess das russische Schiff «Admiral Vladimirsky» den Hafen in Sankt Petersburg. Doch statt die geplante Route einzuschlagen durchquerte es zwei der Marineübungsgebiete der schwedischen Armee.

Zusammen konnten die nordischen Staatsmedien nun etliche russische Geheimdienstoperationen in der Region enthüllen.

Schwedische Marineübungsplätze, Windparks der Nord- und Ostsee und die belgische Küste: Diese Strecke hat das russische Forschungsboot «Admiral Vladimirsky» seit November abgefahren. Wie Recherchen der schwedischen, der norwegischen, der dänischen und der finnischen Staatssender ergeben haben, ist das Boot auf einer Mission den Meeresboden in der Ost- und Nordsee auszuspionieren .

«Es ist eine enorme Bedrohung»

In der investigativen Dokumentarserie «The Shadow War» konnten die Medien bereits etliche russische Geheimdienstoperationen in der nordischen Region enthüllen. «Es ist eine ernsthafte Drohung, dass sie den Willen haben, etwas vorzubereiten», Björn Palmertz, kommissarischer Direktor des Center for Cyber ​​Security, RISE.