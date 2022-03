In der aktuellen «Let’s Dance»-Staffel schwingt die Profitänzerin mit Sänger Mike Singer die Hüften. Ihre einstige Kollegin Oana Nechiti stichelt nun gegen die Performance der beiden.

«Tanzt wie ein Kind» : So spottet «Let’s Dance»-Kollegin über die Tanzkünste von Christina Luft

1 / 6 Bis 2018 waren Christina Luft (32) und Oana Nechiti (34) beide als Tanzprofis in der RTL-Sendung «Let’s Dance» dabei. Instagram/christinaluft Oana entschied sich 2018, die Show zu verlassen. Instagram/oana_nechiti In ihrem jüngsten Podcast zur Sendung, den sie mit ihrem Mann Erich Klann (34) führt, wetterte sie fies gegen Luft und ihr Können. Instagram/oana_nechiti

Darum gehts Seit 2017 ist Christina Luft in der TV-Show «Let’s Dance» als Profitänzerin dabei.

In einer Podcastfolge von Oana Nechiti (34) und Erich Klann (34) wird die 32-Jährige für ihre letzte Performance kritisiert.

«Getanzt, wie von zwei Kindern», schiesst ihre ehemalige Kollegin gegen Luft.

Die Podcaster waren ebenfalls einst «Let’s Dance»-Profitänzer.

Sie gelten als schonungslos ehrlich: Oana Nechiti (34) und Erich Klann (34). Wenn das Profitänzer-Paar in seinem Podcast über die RTL-Show «Let’s Dance» spricht, kommen die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch ihre Tanz-Kolleginnen und -Kollegen nicht immer gut weg. Dies bekam nun auch Christina Luft in der neuesten Folge von «Tanz oder gar nicht» zu spüren. Oana äussert darin harte Kritik an der Performance der 32-Jährigen und ihres Schützlings, Sänger Mike Singer (22).

«Für mich war das so getanzt, wie von zwei Kindern», wettert sie. «Ich habe mich immer gefragt: ‹Will ich eigentlich einen Mann so tanzen sehen?› Dann dachte ich: ‹Nee, das ist ein Cha-Cha-Cha, wie ihn Neunjährige bei uns in der Tanzschule tanzen, nur die setzen es besser um.›» Unberechtigt scheint die Kritik allerdings nicht, denn auch von der Jury gab es 17 von möglichen 30 Punkten für die Darbietung.

Doch Oana liess nicht locker. Zusätzlich betonte sie, dass nicht nur die Darbietung verbesserungswürdig gewesen sei, sondern auch die Choreografie, welche durch Luca Hännis (27) Verlobte kreiert wurde, ruhig komplexer hätte sein können: «Es war zu kindisch. Hauptsache einfache Schritte. Es hatte keine Seele, es hatte keinen Flirt zwischen Mann und Frau.»

Christina Luft weiss, was sie macht

Ein Statement von Christina gibt es nicht. Sie postete lediglich, dass sie mit der Punktezahl stolz auf ihren Tanzpartner sei. Doch die Sticheleien wird die Deutsche wohl locker wegstecken. Dass sie weiss, was sie macht, bewies die heute 32-Jährige bereits in der Jugend. Damals wurden Christina und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov Vizeweltmeister sowie Vizeeuropameister über zehn Tänze und Deutsche Meister im Standard. 2016 beendete das Tanzpaar die gemeinsame Karriere im Profitanzsport. Im Folgejahr gab Christina schliesslich ihr Debüt als Profitänzerin in der RTL-Sendung.

Oana Nechiti und Erich Klann waren einst selbst «Let’s Dance»-Profitänzer. Sie verliess 2018 die Show, während er im Februar 2021 sein Aus bei der Show nach zehn Jahren bekannt gab. Seither gewähren sie in ihrem Podcast Einblicke hinter die Kulissen der Show. Das Paar lernte sich 2009 kennen, 2012 erblickte ihr Sohn das Licht der Welt. In wenigen Wochen soll dann auch ihr zweites Kind das Licht der Welt erblicken.