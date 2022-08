Prämienschock: So stark könnten deine Krankenkasse-Prämien nächstes Jahr ansteigen

Während Tessiner und Tessinerinnen noch tiefer in die Tasche greifen müssten, dürften Glarner und Glarnerinnen glimpflich davonkommen.

Zwei Jahre lang wars ruhig – im Jahr 2023 könnten nun die Krankenkassenprämien explodieren. Das schreibt die « NZZ am Sonntag », nachdem vergangene Woche die Schweizer Krankenversicherungen die Berechnungen der aktualisierten Prämien für das kommende Jahr beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Prüfung einreichten.

Eine Studie des Beratungsunternehmens Accenture zeigt, dass für 2023 teils massive Prämiensteigerungen drohen – und dass die Anpassungen schweizweit eine starke Divergenz aufzeigen. So dürften die Prämien im Kanton Tessin am stärksten steigen. Weil dort die Gesundheitskosten 2021 um neun Prozent gestiegen sind, die Prämien 2022 jedoch um 0,2 Prozent sanken, rechnet Accenture mit einem Prämienanstieg 2023 von mindestens 9,2 Prozent. Die Kantone Glarus, Jura und Nidwalden dürften hingegen glimpflich davonkommen.

Im schweizweiten Durchschnitt könnten die Prämien aufgrund ansteigender Kosten um 5,4 Prozent steigen, heisst es in der Studie weiter. So dürften laut Accenture die Prämienveränderungen in Prozent nach Kantonen aussehen: