Umsatzeinbussen - So stark leiden Schweizer Shoppingcenter unter Corona

Das Bild zeigt das «Centre Balexert» in Genf. Laut «Swiss Council» ist für das Center keine Schätzung des Umsatzes möglich.

Das Shoppi Tivoli in Spreitenbach (Bild) machte 2020 einen Umsatz von 345 Millionen Franken. 2019 hatte der Umsatz noch 406 Millionen Franken betragen.

Das Bild zeigt das zweite Obergeschoss im «Einkaufszentrum Glatt» in Wallisellen ZH. Laut den Zahlen von «Swiss Council» machte das Center 2019 noch 595 Millionen Franken Umsatz. 2020 waren es bloss noch 514 Millionen Franken.

Das sagt das Netzwerk «Swiss Council», das Shoppingcenter in der Schweiz vertritt.

1 Milliarde Franken – so viel Umsatz verloren die rund 191 Schweizer Shoppingcenter im Jahr 2020.

Als die Schweizer Shoppingcenter wieder aufgingen, herrschte Euphorie: 35’000 Menschen besuchten die Shopping-Arena in St. Gallen, und im Glattzentrum und im Emmen-Center gab es lange Schlangen. Also alles wieder gut bei den Centern? Nicht wirklich – das Corona-Jahr 2020 hat Spuren hinterlassen. Wie stark die Umsatzeinbusse bei den einzelnen Shoppingcentern ausfällt, zeigt die Slideshow in diesem Artikel.