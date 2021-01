Die Daten bis 2017 sind die aktuellsten, die die Eidgenössische Steuerverwaltung aktuell zur Verfügung stellt. Die Entwicklung der Einkommen schätzt Mats Bachmann, Leiter CEO Office der Bank Cler, nicht nur positiv ein: «In der Schweiz sind die Einkommen zwischen 2007 und 2017 zwar spürbar gestiegen. Doch insgesamt wurde die Ungleichheit der Einkommensverteilung leicht stärker.» So sei die Schere zwischen Arm und Reich etwas grösser geworden. Die Corona-Krise könnte diese Ungleichheit noch verstärken, hält BAK-Chefökonom Martin Eichler in der Analyse fest.

25 Prozent der ärmsten Haushalte in der Schweiz haben ein Einkommen von maximal 25'800 Franken. Die Zahl der Vermögensmillionäre in der Schweiz dagegen hat stark zugenommen: Sie ist um 52 Prozent auf mehr als 330'000 Personen angestiegen. Dieser Anstieg lasse sich weder durch die Teuerung noch durch Migration erklären, heisst es in der Analyse. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 steigt die Zahl der Vermögensmillionäre in der Schweiz kontinuierlich an.

Zug hat die höchsten Einkommen

Steuergünstige Kantone wie Zug, Schwyz und Nidwalden führen das Ranking um die höchsten Einkommen an. Auch in Zürich und Baselland sind die Einkommen hoch. Dort sorgen Branchen wie der Finanzsektor und die Pharmaindustrie für hohe Löhne. Am anderen Ende dagegen befinden sich die Kantone Wallis und Jura. Dort arbeiten viele Leute in Branchen mit tiefem Lohn, etwa im Gastgewerbe. Wie stark die Einkommen in deinem Kanton gestiegen sind, siehst du in der Bildergalerie.