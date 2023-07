Depressionen: Antibabypille erhöht das Risiko markant

Besonders hoch ist das Depressionsrisiko in den ersten zwei Jahren, danach sinkt es wieder ab.

Nach Spiralen und dem Hormonstäbchen ist die Antibabypille das sicherste Verhütungsmittel auf dem Markt (siehe Bildstrecke), doch sie kann in seltenen Fällen auch schwere Nebenwirkungen haben :

Frauen mit Gefässerkrankungen und Raucherinnen neigen durch die Einnahme eher zu Thrombosen, Lungenembolien und Schlaganfällen . Weitere Nebenwirkungen sind Kopfschmerzen, Zwischenblutungen, Ausfluss, Pilzbefall, Gewichtszunahme, Übelkeit, Spannung in den Brüsten und das Verschwinden der Libido.

Das haben die Forschenden herausgefunden

Weiter stellten die Forschenden fest, dass das Risiko bei längerer Einnahme wieder sinkt. Allerdings ist es auch dann nicht wieder vergleichbar mit Frauen, die nie die Pille genommen haben. Es bleibe höher und bleibe auch nach dem Absetzen der Pille höher, so das Team. Dies vor allem bei jenen Frauen, die im Teenageralter mit der Einnahme begonnen hatten.

Darum spielt das Alter bei Beginn der Einnahme eine Rolle

Dass der Einfluss der Antibabypille bei Frauen stärker ist, die früher mit der Einnahme begonnen haben, führen die Forschenden auf die hormonellen Veränderungen in der Pubertät zurück. «Da Frauen in dieser Altersgruppe bereits erhebliche hormonelle Veränderungen durchgemacht haben, werden sie nicht nur anfälliger für hormonelle Veränderungen, sondern auch für andere Lebenserfahrungen», so Johansson.