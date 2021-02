Nach Protesten in Leipzig und Berlin stiegen die Fallzahlen dort an, wo viele Teilnehmende herkamen.

Am 7. November demonstrierten in Leipzig zehntausende an der «Querdenken»-Demo.

Lange und Monscheuer verglichen dabei verschiedene Kennzahlen miteinander. In einem ersten Schritt konnten sie nachweisen, dass es Faktoren gibt, die anzeigen, wo die Pandemie besonders stark zuschlägt: Dort, wo der AfD-Wähleranteil hoch und die Masern-Impfbereitschaft tief ist. Mit dieser Korrelation im Hinterkopf schauten sie sich zwei Kundgebungen Ende 2020 genauer an, und zwar am 7. November in Leipzig (20’000 – 45’000 Teilnehmende) und am 18. November in Berlin (über 10’000 Teilnehmende).