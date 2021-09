Klimasünder : So stark verdrecken Schiffe die Umwelt

Die Schifffahrt belastet die Umwelt erheblich. Wie stark genau, zeigt ein neuer Report. Um die Klimaziele der EU zu erreichen, muss die Branche schnellstmöglich auf Kerosin oder Diesel verzichten.

Nicht nur der Verkehr auf den Strassen ist eine grosse Belastung für die Umwelt, auch der Schiffsverkehr verursacht Treibhausgase, die die Erderwärmung vorantreiben. Wie gross die Umweltauswirkungen des Seeverkehrs in Europa tatsächlich sind, wurde nun erstmals in einem Bericht zusammengefasst, den die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) und die Europäische Umweltagentur (EEA) am Mittwoch (1. September) in Lissabon vorstellen.