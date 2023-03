Morgenroutine: So startest glücklich in jeden Tag

Für einen gelungenen Start am Morgen braucht es gar nicht so viel. Diese sechs Tipps kannst du leicht umsetzen und den ganzen Tag davon profitieren.

Psychologie : So startest du glücklicher in jeden Tag

Egal, ob Morgenmuffel oder Morgenmensch: Wie du in den Tag startest, hat oft einen Einfluss darauf, wie du dich fühlst – und zwar bis am Abend. Um gelungen aufzustehen, braucht es aber gar keine komplizierte oder aufwändige Morgen-Routine. Sechs kleine, aber wirkungsvolle Gewohnheiten können einen Unterschied machen, damit du glücklich in den Tag startest.

1. Dankbarkeit und Vorfreude

Viele kennen diese Dankbarkeitsübung: Man überlegt sich abends drei Dinge, für die man dankbar ist. Für einen glücklichen Start kannst du das aber auch am Morgen tun. Du kannst dir die Sachen kurz notieren oder einfach im Geiste merken. So startest du mit einer positiven Grundhaltung, die oft den ganzen Tag leichter machen kann. Alternativ kannst du dir auch etwas überlegen, worauf du dich an diesem Tag freust, etwa das Mittagessen mit der Freundin, den Spaziergang ganz für dich alleine oder die neue Serie am Abend.

Findest du gar nichts, das dir Vorfreude bringt, erschaffe dir etwas. Das muss nichts grosses sein: Auch die Aussicht auf ein Dessert aus der Lieblingsbäckerei, ein Anruf beim besten Freund oder ein erholsames Bad am Abend können Stimmungs-Booster sein.

Bist du ein Morgenmensch oder ein Morgenmuffel? Ich bin ein absoluter Morgenmensch und wache stets gut gelaunt auf. Ganz unterschiedlich: Mal bin ich richtig gut drauf, mal ganz und gar nicht. Ich bin ein klassischer Morgenmuffel und brauche viel Zeit, bis ich richtig warm laufe. Ich bin eigentlich kein Morgenmensch, aber meine Morgenroutine hilft mir, trotzdem gut gelaunt in den Tag zu starten.

2. Lachen wie Kinder

Das solltest du dir bei Kindern abschauen: Sie lachen bis zu 400 mal am Tag. Und wir Erwachsenen? Gerade ungefähr zwölf mal. Dabei tut Lachen erwiesenermassen gut, denn der Körper schüttet dabei Glückshormone wie Oxytocin, Serotonin und Endorphine aus. Ausserdem kann lachen Ängste mindern, den Blutdruck senken, als natürliches Schmerzmittel wirken, die Kreativität fördern und sogar Kalorien verbrennen.

Dein Körper merkt übrigens nicht, ob du tatsächlich etwas lustig findest oder einfach so lachst. Darum kannst du es dir zur Gewohnheit machen, dir im Spiegel fröhlich zuzulächeln, selbst – oder vor allem dann! – wenn dir eigentlich gar nicht danach ist.

Kinder lachen bis zu 400 mal am Tag und wir sollten es ihnen nachmachen, denn beim Lachen werden haufenweise Glückshormone ausgeschüttet. Pexels/Alex Green

3. Bewusst Atmen

Bevor die Geschäftigkeit des Tages so richtig losgeht, nimmt dir Zeit für ein paar tiefe Atemzüge. Oft atmen wir den ganzen Tag über flach und oberflächlich. Wenn du am Morgen einige Male richtig tief ein- und ausatmest, verschaffst du deinem Körper einen Sauerstoff-Kick und beeinflusst den Blutdruck und die Herztätigkeit positiv. Ausserdem hilft die tiefe Atmung, Stress abzubauen. Gewöhnst du dir schon am Morgen einige tiefe Atemzüge an, erinnerst du dich auch tagsüber eher daran, immer mal wieder durchzuatmen.

4. Tanz dich glücklich

Keine Lust auf ein anstrengendes Morgen-Workout? Kein Problem! Lege einfach deine Lieblingsmusik auf und tanze und singe darauf los, während du duschst, dich anziehst und die Zähne putzt oder auch auf dem Weg zur Arbeit. Die Bewegung und das Singen weckt dich auf, dein Körper kommt in Schwung und die Laune steigt.

Singen und Tanzen bringen den Körper in Schwung und sorgt schon am Morgen für gute Laune. Pexels/Ron Lach

5. Frische Luft

Zeit in der Natur beeinflusst das gesamte Wohlbefinden positiv: Ängste werden gelindert, der Stress lässt nach und die Farben und Geräusche wecken unsere Sinne. Auch kann uns die Weite der Natur daran erinnern, dass es noch viel Grösseres gibt und dass wir nicht alles ganz so ernst und schwer nehmen müssen. Eine kurze Runde an der frischen Luft – ohne Handy und Kopfhörer – erdet dich und gibt dir Kraft für den Tag. Alternativ kannst du auch auf dem Balkon, im Garten oder am offenen Fenster einige tiefe Atemzüge nehmen.

6. Bunte Kleider machen Laune

Bist du jemand, die oder der meist unauffällige Farben oder gar am liebsten schwarz trägt? Dann greife doch mal bewusst nach etwas bunteren Kleidern. Gerade jetzt im Frühling machen farbige Klamotten Laune. Und damit du nicht deine ganze Garderobe auswechseln musst: Auch ein buntes Foulard, knallig farbige Ohrringe oder ein leuchtendes Haarband bringen Farbe ins Leben.