Die U21-Nati startet gegen England in die Europameisterschaft. Speziell an dem Modus der U21-Europameisterschaft ist, dass die Vorrunde (24.–31. März) und die K.o.-Phase (31. Mai–6. Juni) aufgesplittet werden. Die Lustrinelli-Equipe bekommt es in der Vorrunde gleich mit mehreren hochkarätigen Gegnern zu tun. Zum Auftakt wartet am Donnerstag das Starensemble Englands auf die Schweiz, dann kommt es am Sonntag zum Duell mit Kroatien, ehe am nächsten Mittwoch das Spiel gegen Portugal auf dem Programm steht.