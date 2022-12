Neujahrsfeier: So startet die Welt ins 2023

Feier in den Städten

In London gibt es am Riesenrad «London Eye» erstmals wieder seit dem Jahreswechsel 2019/20 ein Neujahrsfeuerwerk – mehr als 100'000 Ticket-Inhaber werden in der Innenstadt erwartet.

Die brasilianische Metropole Rio de Janeiro lässt erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder am Strand von Copacabana mit Feuerwerk und Konzerten ohne Einschränkungen feiern.

In New York ist die traditionelle Silvesterparty am Times Square angekündigt, bei der sich beim «Ball Drop» traditionell eine blaue Kugel zur Erde senkt.

In Sydney findet wieder ein Riesenfeuerwerk am berühmten Opernhaus statt, in Dubai später dann am höchsten Gebäude der Welt – dort soll mit einer Lasershow auch ein neuer Weltrekord aufgestellt werden. Zudem ist in der emiratischen Metropole eine Lichtshow mit Hunderten Drohnen geplant. (DPA)