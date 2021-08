Yann Sommer brilliert, Granit Xhaka verliert

Man of the Match – Yann Sommer zeigte gegen Meister Bayern eine mehr als meisterliche Leistung,

Was für ein Auftritt von Yann Sommer! Der Nati-Goalie zeigte am Freitagabend beim Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison gegen Bayern München eine Leistung, bei der das Prädikat Weltklasse nicht übertrieben ist. Sommer konservierte seine EM-Form und liess die Bayern-Stars um Robert Lewandowski ein ums andere Mal verzweifeln. Neben dem Torhüter spielte bei Gladbach mit Nico Elvedi noch ein zweiter Schweizer durch. Der Innenverteidiger verlor vor dem Gegentreffer zum 1:1 den entscheidenden Zweikampf gegen Lewandowski, spielte ansonsten aber eine solide Partie.

Auch bei der Borussia aus Dortmund stand am ersten Bundesliga-Spieltag ein Schweizer Goalie-Verteidiger-Duo auf dem Platz. Manuel Akanji gab in Abwesenheit des verletzten Mats Hummels den Abwehrchef in der BVB-Defensive und leistete zusammen mit Gregor Kobel einen Beitrag zum überzeugenden 5:2-Sieg der Dortmunder gegen Eintracht Frankfurt (mit Dijbril Sow, ohne Steven Zuber).

Widmer siegt bei Bundesliga-Debüt

Bei Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg standen am Samstag gegen Aufsteiger Bochum mit Kevin Mbabu und Renato Steffen ebenfalls zwei Schweizer in der Startelf. Während Mbabu durchspielte, wurde Steffen in der 70. Minute ausgewechselt. Der nach der EM aus der Nati zurückgetretene Mehmedi kam in der 87. Minute rein, um den knappen 1:0-Sieg von Wolfsburg über die Zeit zu bringen.