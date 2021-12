Regen statt Schnee – So stehen die Chancen auf weisse Weihnachten

1 / 4 Meteonews erwartet für Weihnachten Regen – aber kein Schnee bis in tiefe Lagen. 20min/Celia Nogler Es sei sehr unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr im Flachland weisse Weihnachten geben werde. 20min/Celia Nogler Die Schneefallgrenze werde bis Weihnachten wohl auf über 1500 Meter ansteigen. 20min/Simon Glauser

Werden wir im Flachland weisse Weihnachten erleben oder nicht? Dafür müsste am 24., 25. oder 26. Dezember um sieben Uhr mindestens ein Zentimeter Schnee liegen. Ein Blick in die Statistik zeigt, wie gross die Chance darauf ungefähr ist. Meteonews hat dafür die Daten zu 20 Orten in der Schweiz untersucht.

«Weisse Weihnachten sind sehr unwahrscheinlich»

Die Schweiz werde an Heiligabend wohl auf der Vorderseite eines atlantischen Tiefs im Bereich einer milden Südwestströmung liegen. Am Weihnachtstag dürfte sich dieses Tief weiter an die Schweiz annähern, in den Alpen werde es föhnig. Meteonews erwartet darum Regen – aber keinen Schnee bis in tiefe Lagen. Denn die Schneefallgrenze werde auf über 1500 Meter ansteigen, sagt Klaus Marquardt von Meteonews.

Gemäss Marquardt könnte es an Weihnachten «sehr windig» sein. In den Föhntälern seien über 15 Grad möglich, etwa im Rheintal. Auch im Flachland erwartet Marquardt zweistellige Temperaturen. «Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir im Flachland weisse Weihnachten haben werden», bilanziert der Meteorologe. Die Entwicklung des Wetters sei aber wie immer dynamisch und nicht in Stein gemeisselt.

St. Gallen hat oft weisse Weihnachten, Luzern nicht

Die Analyse von Meteonews zeigt, dass es weisse Weihnachten in den letzten 20 Jahren am meisten in St. Gallen gab: Elf (55 Prozent) aller Weihnachtsfeste waren weiss. In Chur waren es sieben (35 Prozent), in Bern und Zürich sechs (30 Prozent) und in Lugano vier (20 Prozent). In Aarau und Basel war das Fest dreimal weiss (15 Prozent) und in Luzern und Genf zweimal (10 Prozent), wobei die Messung in Luzern unvollständig ist. Die grösste Schneemenge gab es 2001 mit 32 Zentimetern in St. Gallen und 2011 mit 30 Zentimetern in Chur.

So oft gab es in den letzten 20 Jahren weisse Weihnachten. Meteonews

Auffällig ist laut Meteonews, dass es in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends deutlich häufiger weisse Weihnachten gab als in der zweiten Dekade. Seit 2011 traten weisse Weihnachten nur noch sporadisch auf. Ob das ein Zufall oder wegen der Klimaerwärmung sei, könne man infolge des kleinen betrachteten Zeitraums nicht beantworten. Der Wetterdienst geht aber davon aus, dass weisse Weihnachten im Flachland immer seltener werden.